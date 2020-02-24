На теннисном турнире в Дохе завершилась встреча первого круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и француженкой Кристиной Младенович. Для выявления победителя соперницам пришлось сыграть все три сета. В следующий круг прошла представительница России.

На теннисном турнире в Дохе завершилась встреча первого круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и француженкой Кристиной Младенович. Для выявления победителя соперницам пришлось сыграть все три сета. В следующий круг прошла представительница России.Кудерметова со счетом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3 обыграла Младенович и во втором раунде сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Их встреча состоится 25 февраля.Ранее на турнире свой стартовый поединок выиграла еще одна россиянка Светлана Кузнецова, взявшая верх над Чаглу Бююкакчай из Турции.