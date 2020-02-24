Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 22-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан страж ворот челябинского Трактора Иван Федотов. Он одержал две победы в трех матчах, дважды оформив сухарь.

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 22-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан страж ворот челябинского "Трактора" Иван Федотов. Он одержал две победы в трех матчах, дважды оформив "сухарь".Среди защитников не было равных игроку обороны санкт-петербургского СКА Василию Токранову. Армейский хоккеист выиграл с командой все три встречи. Его показатель полезности оказался равен +5.Лучшим нападающим стал форвард казанского "Ак Барса" Станислав Галиев. В трех играх он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков. Новичком недели был признан форвард санкт-петербургского СКА Кирилл Марченко. В трех встречах 19-летний игрок записал в свой актив 5 (3+2) результативных баллов.