По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице. Неожиданно машина ушла в сторону, снесла ограждение и врезалась в толпу людей, собравшихся у продуктового магазина посмотреть на карнавальное шествие.#Germany #VolkmarsenImages of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs— Xy5Z89