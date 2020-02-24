Минздрав Украины запретил передавать еду тем, кто вернулся из Китая - в ведомстве опасаются новых заражений.

Минздрав Украины запретил передавать еду тем, кто вернулся из Китая — в ведомстве опасаются новых заражений.Эти граждане сейчас на карантине в санатории поселка Новые Санжары. Там работает пищеблок, еду готовят на месте, передает "Россия 24". Передавать разрешено только средства индивидуальной гигиены, антисептики и промышленную продукцию.Автобусы с эвакуированными из Китая на Украину прибыли 20 февраля. Местные жители устроили протесты, которые переросли в массовые беспорядки.