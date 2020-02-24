Российский калибр боеприпасов 12,7х55 миллиметров - один из самых странных среди тех, что активно используются, пишет в блоге для портала The National Interest обозреватель Чарли Гао. При этом такие патроны обладают исключительным останавливающим действием.

Российский калибр боеприпасов 12,7х55 миллиметров — один из самых странных среди тех, что активно используются, пишет в блоге для портала The National Interest обозреватель Чарли Гао. При этом такие патроны обладают "исключительным останавливающим действием".Толстые и короткие патроны этого калибра оптимизированы для стрельбы тяжелыми пулями, летящими на низких скоростях. Боевое применение ШАК-12 может быть расширено с помощью боеприпасов разного типа: это бронебойные патроны, дозвуковые патроны для стрельбы с глушителем и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником. Это делает данный калибр полезным для ряда специальных задач.Самая последняя разработка с использованием боеприпасов этого калибра — крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 (АШ-12). Этот штурмовой автомат, выполненный по схеме булл-пап, имеет некоторые интересные эргономические особенности в сравнении с традиционным российским и советским оружием. В частности, это предохранитель, отделенный от переводчика огня и помещенный практически над спусковым крючком для легкого доступа большим пальцем.При этом, пишет Гао, несмотря на свои уникальные особенности и возможности АШ-12, кажется, пока не очень хорошо принят российскими спецподразделениями и остается "выставочным" оружием."Есть больше фотографий, где его держат люди в костюмах, чем люди в боевой экипировке", — отмечает обозреватель.Возможно, ситуация изменится, когда современные бронежилеты получат большее распространение среди тех, кто противостоит российским спецназовцам. Однако сейчас российские спецподразделения из подобного оружия пользуются прежде всего автоматами Калашникова, заключает он.