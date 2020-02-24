Первый зампредседателя комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью Говорит Москва раскритиковал увлечение некоторых россиян тату.

Первый зампредседателя комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью "Говорит Москва" раскритиковал увлечение некоторых россиян татуировками. Бывший главный санитарный врач России уверен, что тату опасны как для физического, так и для духовного здоровья того, кто их делает.Онищенко заявил, что такой вид самовыражения неприемлем и его нужно запретить. Особенно депутат обеспокоен будущим молодых женщин, увлеченных "примитивной туземной модой"."Пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами", — возмутился Онищенко.Как врач Онищенко напомнил, что введение под кожу химических веществ может привести к заражению, органическим повреждениям и повышению риска онкологических заболеваний."Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несёт в себе большие риски", — уверен депутат.По словам Онищенко, то, что Европейское химическое агентство хочет запретить два пигмента (Blue15 и Green7), используемые в татуаже, недостаточно."Любое инородное тело может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", — уверил Онищенко.