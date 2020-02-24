Осколки одного из снарядов, выпущенных по Израилю, обнаружены на детской площадке в Сдероте, сообщают израильские военные. О погибших и пострадавших не сообщалось, хотя несколько человек пришлось выводить из состояния шока.

Осколки одного из снарядов, выпущенных по Израилю, обнаружены на детской площадке в Сдероте, сообщают израильские военные. Ранее сообщалось что из палестинского анклава в Газе по израильской территории выпущены 14 ракет. Две из них не удалось перехватить силам ПРО. О погибших и пострадавших не сообщалось, хотя несколько человек пришлось выводить из состояния шока.Из-за инцидента принято решение об отмене школьных занятий на юге страны. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.Армия обороны Израиля наносит удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) в секторе Газа.