Отец британца Тайсона Фьюри, ставшего 23 февраля чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе, предложил своему знаменитому сыну завязать с боксом. По мнению Фьюри-старшего, лучше всего уходить из спорта после достижения успеха.

Отец британца Тайсона Фьюри, ставшего 23 февраля чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе, предложил своему знаменитому сыну завязать с боксом. По мнению Фьюри-старшего, лучше всего уходить из спорта после достижения успеха."Сейчас он находится на вершине мира. Самое время уйти из профессионального бокса", – заявил бывший британский боксер Джон Фьюри в эфире Good Morning Britain.Напомним, что Фьюри-младший 23 февраля в Лас-Вегасе неожиданно для многих победил техническим нокаутом действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера. Поединок был остановлен после седьмого раунда.