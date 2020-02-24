24.02.2020

2020-02-24 10:45:06

Педагоги и духовенство проведут чтения в память о владимирском святом

Их тема - «Историческая и личностная память в контексте православного образования».

В рамках православно-педагогических чтений памяти святителя Афанасия (Сахарова) выступит протоиерей Алексей Головченко, директор Владимирской православной гимназии с проектом к юбилею Победы «Пасха Красная. Могила у алтаря».

Ольга Розина, профессор Московского государственного областного университета сделает доклад «Фальсификация истории Великой Отечественной Войны (1941-1945)как оружие современных цивилизационных войн». На тему

«Роль исторической памяти в развитии

христианской личности (православная

педагогика)» выступит Александр

Закуренко, учитель литературы ГБОУ

Школа №2086 (Москва), кандидат филологических

наук.

Чтения состоятся по адресу: Областная научная библиотека (г. Владимир, ул. Дзержинского, 3) 27 февраля 2020 г.