В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз на льду домашней Кэпитал Уан Арены обыграл команду Питтсбург Пингвинз со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 4:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан Арены" обыграл команду "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:3 (1:0, 0:2, 4:1).У победителей дубль оформил Карл Хагелин (45-я, 59-я минуты) и по разу отличились Якуб Врана (7-я минута), Том Уилсон (42) и Ти Джей Оши (51), а у гостей шайбы забросили Патрик Хернквист (35), Сидни Кросби (36) и россиянин Евгений Малкин (49).Малкин, помимо гола, записал на свой результативную передачу и стал участником драки с защитником "Кэпиталз" Бренденом Диллоном. Таким образом, Евгений оформил так называемый хет-трик Горди Хоу – гол, результативная передача и драка в одном матче.Капитан хозяев льда, российский форвард Александр Овечкин, забивший накануне 700-ю шайбу в НХЛ, а также его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями в игре с "пингвинами" не отметились."Вашингтон" прервал серию из четырех поражений и с 82 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Питтсбург", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в среду, 26 февраля, примут "Виннипег Джетс", а "Пингвинз" на следующий день на выезде сыграют с "Лос-Анджелес Кингз".