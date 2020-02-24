Поправки в Конституцию России, которые по предложению президента Путина обсуждаются сейчас в обществе, вызывают даже и международные дискуссии.

Поправки в Конституцию России, которые по предложению президента Путина обсуждаются сейчас в обществе, вызывают даже и международные дискуссии. Так, известная своей проамериканской линией международная правозащитная организация Human Rights Watch берет под защиту российское сообщество лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов — ЛГБТ. Оказывается то, что Путин поддержал предложение ввести в Конституцию понятие "брак" как союз мужчины и женщины, — это дискриминация ЛГБТ и гомофобия. По крайней мере, именно так считает Татьяна Локшина — заместитель главы отделения Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии. "Гомофобия в России достаточно сильна и еще более усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ", — заявила она.О гомофобии в России — какой-то усталый тезис. Традиционному большинству в России особенности жизни ЛГБТ-сообщества просто малоинтересны. Фобия — это ведь страх. О каком страхе может идти речь, если это агрессивное навязывание чего-то странного? Просто смешно. В массе своей наши люди на это просто пожимают плечами, стараясь необычных людей просто не обидеть.Сейчас Путин говорит, что пока он — президент, в России сохранятся понятия "папа" и "мама". Это своего рода личная, персональная гарантия от Путина. Как там пойдет дальше, посмотрим. Пока — так. Да и за брак как союз мужчины и женщины в Конституции тоже, судя по всему, люди проголосуют. А если кто-то хочет создать однополый союз, то в России это уже возможно, например, можно оформить отношения через опекунство. Или даже допустить создание в России так называемых гражданских союзов — без привязки к полу. Тоже было бы решением. Мы это в "Вестях недели" предлагали еще несколько лет назад. Главное не называть это браком, что просто смазывает нашу традицию и представления о норме. Ничего обидного или дискриминационного для ЛГБТ сообщества здесь нет, ведь эти особые люди даже гордятся своей непохожестью. Зачем же лишать их такой возможности? Не дай бог они почувствуют себя деромантизированными.