Действия дрессировщика, слишком настойчиво дергавшего за поводок, не понравились цирковой рыси. Последней каплей, переполнившей терпение представителя семейства кошачьих, стало падение с тумбы - после этого животное перешло в нападение.

Очевидец запечатлел на видео инцидент, произошедший на днях во время выступления заезжей цирковой труппы в Южной Осетии. Люди, собравшиеся на представлении в Цхинвале, стали свидетелями нападения рыси на дрессировщика.Животное заартачилось, и мужчина стал дергать за поводок. Ему удалось стянуть рысь с тумбы, однако это стало последней каплей, переполнившей терпение представителя семейства кошачьих.Рысь набросилась на человека, нанося ему удары лапами. Работнику цирка не сразу удалось успокоить подопечную и утащить ее за кулисы. Насколько серьезно пострадал дрессировщик – не уточняется.Судя по крикам, ЧП вызвало панику в зрительном зале, никак не отгороженном от сцены, где выступало дикое животное.При этом, в цирке завили, что рысь не набрасывалась на дрессировщика, а искала у него защиты, так как испугалась вспышек камер зрителей. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на администратора цирка Юлию Варшавскую.