Супруги и двое их детей девятнадцати и пятнадцати лет погибли в столкновении с грузовиком под Усинском. По предварительным данным, отец семейства не справился с управлением и автомобиль вынесло на встречную полосу прямо в бензовоз.

Днем в понедельник, 24 февраля, в аварии под Усинском в Коми погибли четыре человека.Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Lifan не справился с управлением. Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком КамАЗ.Судя по кадрам с места ЧП, перед столкновением легковушку развернуло и удар пришелся в борт, что усугубило последствия ДТП.В настоящее время известно, что погибли люди, находившиеся в салоне Lifan – супруги и двое их детей девятнадцати и пятнадцати лет.