В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сент-Луис Блюз на льду арены Эксел Энерджи-центр в Сент-Поле обыграл местную команду Миннесота Уайлд со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на льду арены "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле обыграл местную команду "Миннесота Уайлд" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).У победителей голами отметились Джордан Кайру (12-я минута), Боэйден Шенн (15), Оскар Сундквист (30) и россиянин Иван Барбашев (45), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Маркус Фолиньо (22)."Сент-Луис" одержал четвертую победу кряду и с 82 очками возглавляет Западную конференцию, а "Миннесота", потерпевшая третье поражение в последних пяти матчах, в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 65 очков.