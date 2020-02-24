Маленькое чудо произошло в зоопарке в поселке недалеко от Донецка. На Новый год там появилась на свет маленькая львица. Детенышу всего два месяца. Но уже сейчас всем понятно - это настоящая царица зверей.

Маленькое чудо произошло в зоопарке в поселке недалеко от Донецка. На Новый год там появилась на свет маленькая львица. Детенышу всего два месяца. Но уже сейчас всем понятно — это настоящая царица зверей.Эта царица зверей появилась на свет на Новый год. Это был подарок не только для владельцев зоопарка, но и всем жителям ДНР.Несмотря на свой юный возраст, а маленькой львице всего два месяца, в клетку к ней не зайти. По рыку понятно, что это настоящий хищник.Ольга работает смотрителем за животными, рассказывает: до последнего дня никто из сотрудников не знал, что львица беременна.Зоопарк, где произошло это маленькое чудо, находится недалеко от Донецка — в поселке Придорожное. Геннадий Кряжен, владелец, основал его на личном энтузиазме еще будучи юным агрономом в далеком 1985 году. Животных собирал по всему тогда еще Советскому Союзу, затем, после развала СССР, по СНГ.В 2014 году для зоопарка наступило страшное время. Сохранить его удалось только благодаря единомышленникам, которые, рискуя собой, не бросили животных."Тяжело было, но попались нормальные сотрудники, которые работали и сейчас работают под бомбежками. Мы все равно кормили-поили всех. Снаряды попадали, убивали и животных, и птиц. Сейчас приплод начался, и получается развивать зоопарк дальше", — говорит Геннадий Кряжен.Сегодня зоопарк насчитывает больше сотни разновидностей животных. Верблюды, крокодилы, медведи, волки, львы. Люди приезжают сюда семьями, с разных уголков республики и не только.Сейчас здесь идут подготовительные работы к началу сезона, который наступит с первыми теплыми днями. Расширяют детские площадки, достраивают вольеры для молодых питомцев.Этот небольшой островок, где собраны разные представители фауны, благодаря усилиям не равнодушных людей с каждым годом становится все шири и шире, и еще не раз порадует своих маленьких и взрослых гостей.