Мероприятия направлены на формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Гороховецкого района посетили дошкольное образовательное учреждение № 3 «Ромашка» города.Полицейские провели для ребят практическое занятие, направленное на формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Для изучения Правил дорожного движения был организован мобильный автогородок, оснащенный светофорами, дорожными знаками и разметкой, дорожная сеть, которого имитирует четырехсторонний перекресток. Ребята с удовольствием включились в игру, каждый из них смог побывать в роли пешехода и водителя транспортного средства. В ходе игры полицейские разъяснили детям Правила дорожного движения и рассказали о пользе светоотражающих элементов. В свою очередь дошколята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интересную и познавательную игру и пообещали быть предельно внимательными на дороге.