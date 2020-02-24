В Екатеринбурге в понедельник суд арестовал до 22 апреля этого года основателя компании Vee Security Александра Литреева.

В Екатеринбурге в понедельник суд арестовал до 22 апреля этого года основателя компании Vee Security Александра Литреева. Бизнесмена обвиняют в приобретении и хранении наркотика экстази 22 февраля.Адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков рассказал ТАСС, что Литреев полностью признает вину и раскаивается. В суде Литреев пообещал сотрудничать со следствием и в доказательство сдать свой заграничные паспорт. Суд не счел возможным оставить обвиняемого на свободе, хотя Литрееву необходимо заботиться о больной матери.Компания Vee Security находится в Эстонии и работает в сфере кибербезопасности.