Президент США Дональд Трамп намерен лично поставить подпись под соглашением о мире с движением Талибан (запрещено в РФ). О своих намерениях американский лидер заявил во время традиционного общения с журналистами на южной лужайке Белого дома.

Президент США Дональд Трамп намерен лично поставить подпись под соглашением о мире с движением "Талибан" (запрещено в РФ). О своих намерениях американский лидер заявил во время традиционного общения с журналистами на южной лужайке Белого дома.Перед вылетом в Индию Трамп заявил прессе, что "Талибан" "устал воевать", а сам афганский народ хочет заключить договор, который "приведет к миру в их стране".Ранее о намерении подписать соглашение с талибами сообщал госсекретарь Майк Помпео. По его мнению, это может произойти до конца февраля. А после подписания предполагается провести межафганские переговоры, на которых будет предпринята попытка добиться длительного мира. С 21 февраля в стране действует режим прекращения огня.Если планы Вашингтона сбудутся, американский контингент в Афганистане сократится с 12–13 до 8,6 тысячи военнослужащих.