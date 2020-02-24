Трехлетний мальчик пропал накануне в дагестанском селе Гилиб Чародинского района.

Трехлетний мальчик пропал накануне в дагестанском селе Гилиб Чародинского района.Утром 22 февраля Курбан Нурудинов ушел с территории дома гулять. Когда родственники заметили пропажу, то обратились к правоохранительным органам. Однако мальчик был найден только на следующий день. Он провел ночь в ущелье всего в 1,5–2 километрах от дома, но не смог найти дорогу. Сейчас он помещен в больницу с симптомами переохлаждения, сообщает республиканское МВД. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.