От пяти до двенадцати лет лишения свободы может грозить предполагаемому виновнику смертельного ДТП в Архангельске. Водитель внедорожника сбил женщину-пешехода и скрылся с места аварии. Полицейские быстро нашли брошенную машину, а через некоторое время – и самого беглеца.

В Сети появились кадры фатального наезда на пешехода, произошедшего вечером в минувшую субботу, 22 февраля, на пересечении улицы Садовой и Троицкого проспекта в Архангельске.Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 сбил женщину и ее собак, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу. После ДТП лихач скрылся в неизвестном направлении.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, пострадавшая – жительница Архангельска 1954 года рождения, скончалась от полученных травм. Погибла и одна из ее собак.Стражи порядка обнаружили брошенный автомобиль, а в воскресенье, 23 февраля, отчитались о задержании сбежавшего водителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.