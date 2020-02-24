На видео попала удачная посадка частного легкомоторного самолета с неисправным шасси в аэропорту на юге Бразилии. В результате инцидента никто из людей, находившихся на борту воздушного судна, не пострадал.

Очевидец снял на видео непростую посадку в исполнении пилота частного самолета, сумевшего без серьезных последствий приземлиться в аэропорту Афонсу Пена в городе Куритиба на юге Бразилии.В минувшую субботу, 22 февраля, пилот доложил о проблемах с носовой стойкой шасси. Экстренные службы воздушной гавани приготовились к встрече самолета.Летчик аккуратно "примостился" на полосу, максимально долго удерживая машину на основных стойках шасси. После того, как он погасил скорость, самолет опустился на нос и к нему тут же устремились спасатели.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Взлетно-посадочная полоса, на которую приземлился самолет, была закрыта на четыре часа.