Большой Московский цирк опроверг информацию о недопуске на представление граждан Китая. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что туристов из Гонконга якобы не пустили в цирк в Москве и вызвали полицию.

Большой Московский цирк опроверг информацию о недопуске на представление граждан Китая. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что туристов из Гонконга якобы не пустили в цирк в Москве и вызвали полицию. Сообщалось, что стражи порядка отконвоировали группу обратно в гостиницу, покидать которую им ранее запретили врачи."Это не наш цирк. У нас таких прецедентов не было. Мы пропускаем всех, у кого есть билеты", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого Московского цирка. В случае плохого самочувствия человек сам не придет на представление, добавили там.По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, в Китае с декабря прошлого года превысило 77 тысяч человек. Смертельный исход зафиксирован почти в 2600 случаев, передает "Интерфакс".За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на 409 человек, количество смертельных случаев — на 150. Из этого числе 149 человек умерли в эпицентре заболевания — провинции Хубэй, а еще один — в провинции Хайнань.Ранее сообщалось, что в Москве усиливают меры по профилактике коронавируса. Сегодня посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал на брифинге, что в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против COVID-19.