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<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2020-v-mordovii-vyezd-na-vstrechnuyu-polosu-privel-k-avarii-i-gibeli-trex-chelovek.html" target="_blank">В Мордовии выезд на встречную полосу привел к аварии и гибели трех человек</a> - Три человека скончались от травм, полученных в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саранске. Еще один пострадавший выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу.