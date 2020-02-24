Три человека скончались от травм, полученных в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саранске. Еще один пострадавший выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу.
Утром в понедельник, 24 февраля, в Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей, унесшее три человеческих жизни.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Renault Megane выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Almera, двигавшийся в противоположном направлении.
От травм, полученных в результате столкновения, скончались три человека. Еще один пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.