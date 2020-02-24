После того как гражданин уехал с заправки, расплатившись денежной купюрой, у продавца возникли сомнения в ее подлинности...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки г. Москвы совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ВАО задержали гражданина, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.В полицию обратился представитель заправки, расположенной на 7 км МКАД. Заявитель сообщил, что неизвестный молодой человек несколько раз приезжал на заправку, заправлял автомобиль бензином и приобретал продукты питания, после чего расплачивался денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей. После того как гражданин уехал второй раз с заправки, расплатившись денежной купюрой, у продавца возникли сомнения в ее подлинности. Представителем организации было принято решение обратиться в полицию.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего ранее судимого приезжего.Следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов сбыта поддельных денег.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73