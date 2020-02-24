Шанхайский атакующий бык - символ финансовой мощи, полная копия быка что установлен на Уолл-стрит. Только скульптор сделал его моложе и сильнее. Вторая экономика мира тем самым как бы намекает, что не прочь стать первой.

Шанхайский атакующий бык — символ финансовой мощи, полная копия быка что установлен на Уолл-стрит. Только скульптор сделал его моложе и сильнее. Вторая экономика мира тем самым как бы намекает, что не прочь стать первой. И ведь все шло по плану, пока не появилась новая болезнь. Этот бык – наверное, единственный, кто сейчас в Шанхае без маски. В Поднебесной даже из поднебесья смотрят на город, закрыв лицо.Из мегафона безостановочно звучит: не собирайтесь группами, не задерживайтесь долго на месте. Но ведь отсюда лучший вид на район Луцзяцзуй, где когда-то, так и хочется сказать, "до войны" с вирусом, ковался ВВП Китая. Сейчас офисы-башни банков и транснациональных корпораций пустуют. Без тысяч клерков и менеджеров все вокруг как декорация.Уже подсчитано: за почти два месяца, что страна "провела на больничном", потерян триллион юаней. Это 143 миллиарда долларов — сравнимо с годовым бюджетом Финляндии. Как и положено в суровое время, не остановили свою работу только вирусооборонные предприятия, ведь всем китайцам в день нужно минимум три миллиарда масок."Объем производства настолько велик, что мы не успеваем делать картонные коробки. Покупаем их у других компаний", — сказал один из волонтеров.Выпускать продукцию для медицинского фронта начали и совсем неожиданные фирмы. Компания в пригороде Шанхая печатает дома на 3D-принтере. Теперь каждый? у кого есть 28 тысяч юаней, может проводить карантин в одиночестве.Домом мечты это, конечно не назовешь, но вот такая она, однушка для того, чтобы пережить эпидемию. Шесть квадратных метров полной изоляции. Обстановка внутри — спартанская. Но есть минимальные условия: санузел, душ и — главное — кровать. Еще провести Интернет — и две недели карантина пролетят незаметно. Несколько таких домов уже передали в уханьский госпиталь."После использования их можно снова переработать и напечатать новые. Это безотходная технология", — рассказал один из менеджеров по маркетингу.С этой недели китайская экономика начала "выздоравливать". Пускай и не на полную мощность, но заработали автомобильные заводы, фабрики, где производят технику и косметику. На работу теперь мало не опоздать — надо еще и прийти с идеальной температурой.В коммунистическом Китае капиталистов не бросили. Тем, кто производит медицинскую продукцию, дают кредиты. А тем, кто вложился в модернизацию заводов прямо накануне эпидемии, теперь все документы оформляют ускоренно, через онлайн-конференции.Но даже деньги не везде помогают. Огромные убытки несет сфера туризма. За два месяца отменены 80 тысяч авиарейсов. Аннулированы 13 миллионов билетов.Название "Юйюань" можно перевести как "сад радости" или "сад неторопливого отдыха". Правда, обычно неторопливо прогуляться здесь вряд ли получится — в день этот парк посещают 200 тысяч китайцев. А сейчас в Шанхае это, возможно, одно из немногих мест, где можно спокойно снять маску, ведь рядом нет ни одного потенциального носителя вируса. О радости напоминают разве что вот фигуры, установленные к Новому году, празднику, который так и не удалось отметить. Туристы здесь перестали подкармливать карпов в пруду. Закрыты сувенирные лавки. И совсем не ясно, для кого лепит местные булочки эта женщина.Наверное, только сейчас таким можно увидеть самый большой город мира — исчез даже привычный смог. Экологи сообщают, что из-за остановки предприятий выбросы в воздух уменьшились на четверть. Вирус ударил по китайской экономике, которая столько лет работала и с таким запасом набирала силы, что в ее "выздоровлении" после карантина, кажется, не сомневается никто.