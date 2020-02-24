24.02.2020

2020-02-24 13:05:03

Владимирцы выразили недовольство переделом рынка автобусных перевозок

Большинство считает, что перевозчики не сами уходят, а их к этому вынуждают.

Вот цитаты из комментариев: «Правильно, не «уходят» , а ушли, убрали их», «Раньше выходишь из дома и едешь на работу без проблем и быстро! А сейчас уехать с Комиссарова в центр порой утром ждёшь минут 20! Расписание не выдерживается, машин говорят на линиях мало, вот так и мучаемся».

Некоторые считают, что проблемы с транспортом начались раньше: «Привыкли к хорошему! Но увы и ах! К чему этот «Волгобас к нам приперли»? Неудобные, горят!»

Некоторые надеются на лучшее: «Может хоть теперь нормальные автобусы будут...»

Другие читатели им возражают: «Нагонят старьё из Москвы и других регионов - по цене новых!»

Но в целом интонация у комментаторов негативная. «Какие управленцы,такая и система транспорта в городе и области. Как управляют во всем,так и живем, - пишут они. - Кто-то близкий к нынешней власти пытается влезть в прибыльный бизнес вот и весь ответ».