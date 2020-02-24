Итальянский священник приезжает в Англию на какой-то религиозный симпозиум.
Дело происходило в каком-то монастыре. Утром, просыпается и идет вниз завтракать. Навстречу две монашки.
- Доброе утро, падре, вы, кажется, сегодня встали не с той стороны?
Священник задумывается, и вспоминает, что по английски выражение "встать не с той стороны" означает "проснуться в дурном расположении духа", состояние, когда все валится из рук. Тут навстречу какой-то пастор.
- Доброе утро, падре, вы, кажется, сегодня встали не с той стороны?
- Спасибо, со мной все в порядке...
Какой-то монах:
- Доброе утро, падре, вы, кажется, сегодня встали не с той стороны?
Священник начинает нервничать. Навстречу епископ. Священник сам:
- Доброе утро, ваше преосвященство, я сегодня
еще анекдот!