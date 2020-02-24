Появилось видео массовой аварии с переворотом, произошедшей во дворе жилого дома на севере столицы. Судя по кадрам с камеры наблюдения, столкновение спровоцировал водитель прокатного авто, за которым гнались полицейские.

Камера наблюдения, установленная у подъезда жилого многоквартирного дома на улице Дубнинской в северной части столицы, запечатлела окончание полицейской погони с участием каршерингового автомобиля. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в минувшую субботу, 22 февраля, однако видео было опубликовано только сейчас.Судя по кадрам, водитель прокатного Renault Kaptur, ехавший по двору, столкнулся с попутным автомобилем Mazda. Легковушка оказалась отброшена в сторону и врезалась в припаркованные машины, а кроссовер не устоял на колесах и перевернулся на крышу.Человек, находившийся за рулем Renault, выбрался из опрокинувшегося авто и бросился наутек. За ним последовал сотрудник ГИБДД, выскочивший из патрульной машины, ехавший следом за виновником ДТП.