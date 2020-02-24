Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области. От полученных травм скончались оба водителя, пассажир одной из легковушек был доставлен в больницу. Причиной фатального ДТП стал выезд на встречную полосу.

В ночь на понедельник, 24 февраля, в Омской области в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека.Как сообщает пресс-служба региональной полиции, машины ВАЗ-2106 и ИЖ врезались друг в друга на трассе в Марьяновском районе на автодороге Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным ДТП спровоцировала "шестерка", оказавшаяся на встречной полосе.От полученных травм скончались оба водителя. В больнице оказался пассажир ИЖа, получивший травмы различной степени тяжести.