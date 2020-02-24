Женщина на легковом автомобиле не уступила дорогу маршрутке и протаранила ее. После удара микроавтобус не устоял в вертикальном положении и перевернулся. В результате аварии, попавшей в объектив камеры наблюдения, пострадал один человек.

Утром в понедельник, 24 февраля, на пересечении улиц Островского и Боевой в Астрахани произошла авария, в результате которой опрокинулась маршрутка.Как сообщают СМИ, женщина 1975 года рождения, находившаяся за рулем легковушки, не уступила дорогу микроавтобусу и врезалась ему в борт.После удара маршрутка не устояла в вертикальном положении и перевернулась на бок.Единственным пострадавшим оказался водитель маршрутного транспортного средства, получивший травму спины.