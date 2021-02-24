Моторный отсек автомашины загорелся в три часа ночи на улице Лаврентьева.

Моторный отсек автомашины загорелся в три часа ночи на улице Лаврентьева.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.