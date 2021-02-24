В посёлке Анопино 20 февраля состоялась встреча трудового коллектива стекольного завода и генерального директора компании «Экспо Гласс» Александра Смирнова с руководителем комитета по ..

В посёлке Анопино 20 февраля состоялась встреча трудового коллектива стекольного завода и генерального директора компании «Экспо Гласс» Александра Смирнова с руководителем комитета по промышленной политике науке и импортозамещению администрации области Юлией Бабаевой, заместителем начальника региональной госинспекции труда Натальей Ходак и уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Аллой Матюшкиной.Причиной послужила нездоровая обстановка, которая царит вокруг предприятия и его будущее. Местным жителям оно видится крайне тревожным. Заводчане, не почувствовавшие защиту со стороны местных властей, написали письмо в адрес Президента РФ Владимира Путина, после которого руководство региона более пристально присмотрелось к ситуации.Предыстория.Некоторое время назад главный кредитор Анопинского стекольного завода – «БРР-банк» продал «Экспо Глассу» накопившиеся долги экс-владельцев - фирмы «РАСКО». С того момента 58% займов завода принадлежит ООО «Экспо Гласс», которое арендовало часть производственных площадей. Компания начала развивать производство, вложила в него порядка 900 млн рублей, как вдруг акционер ООО «РАСКО» - Виталий Миронов - потребовал расторгнуть договор аренды.Хозяйствующие субъекты судятся уже около года. При этом выяснение отношений выходит за рамки судебных прений и негативно отражается на работе завода. Как следствие, страдают его сотрудники и посёлок.Попытка силового захвата?В жизни работников предприятия 3 декабря 2019 года – это дата сравнимая с судным днём. После декабрьских событий жизнь здесь разделилась до и после. По рассказам коллектива предприятия, придя на смену, они увидели на проходной неизвестных лиц, которые приехали работать вместо них.«Они приехали остановить работу завода. Привезли целый автобус – 50 человек. С постельными принадлежностями, одеялами. Мы приходим на рабочие места, а нам говорят: «Вы зачем пришли? Вот вам смена приехала». Некоторые даже проникли в цех. Три дня блокировалась работа предприятия. Есть видео в интернете», - пояснили во время встречи сотрудники завода.Однако коллектив предприятия не собирался отдавать незваным гостям родные цеха. Неудачная попытка взять власть силой не охладила их пыл.«Они не ожидали, что тут кто-то есть. Их не предупредили, что на заводе будут люди. В этот день воспитатели в детских садах отдавали детей только под роспись, боялись», - делятся воспоминаниями члены коллектива.По их информации, часть прибывшей «смены» работала ранее на предприятии в Новосибирске. Как позже выяснилось, правоохранительные органы не нашли состава преступления в их действиях.«Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы хотим спокойно работать. Помогите нам», - обратились к представителям законной власти более 100 человек, присутствовавших на встрече.Чем поможет власть?На встрече анопинцы обозначили ещё ряд опасений – возврат к голодным временам, когда зарплата не выплачивалась месяцами, остановка производства, увольнение сплочённого коллектива.«Мы стучимся во все двери. Слава Богу, что вы сегодня здесь с нами. Мы надеемся, что вы нас услышали. Завод не игрушка, здесь трудятся живые люди. Мы хотим жить и не бояться, что у нас отключат свет или газ, не хотим вспоминать, как смотреть детям в глаза, когда их нечем накормить. Были времена, когда мы работали за тарелку супа. За два года сделано столько, сколько не сделано за 10 лет. Это наш общий труд с генеральным директором. Получается, что жить и трудиться эффективно в наше время опасно? Если бы «Экспо Гласс» не взял производственные площади, то оно бы, наверное, уже прекратило своё существование, а значит - 350 человек остались без работы и весь поселок вымер бы», - рассказали рабочие.На вопрос о текущей ситуации с выплатами, коллектив отмечает, что заработная плата выдаётся в срок. Последние обращения датированы 2018 годом, когда работники не получали жалованье по три месяца.В результате полуторачасового общения областная комиссия зафиксировала пожелания жителей. Приехавшие из областной столицы чиновники пообещали выяснить обоснованность регулярных проверок со стороны надзорных и правоохранительных органов, а также пресечь возможно незаконные действия направленные на дестабилизацию ситуации на производстве.«Мы однозначно не оставим вас без средств к существованию, постараемся, чтобы была дана правовая оценка событиям 3 декабря 2019 года, а также продолжим взаимодействие с Александром Юрьевичем Смирновым по развитию завода. На всё, что мы сможем повлиять, мы повлияем», - подчеркнула Юлия Бабаева.Завод сегодня.Кроме проблем, заводчане рассказали и о положительных сдвигах в работе стекольного предприятия, которые произошли за два последние года.«У нас бесплатное питание, проводятся культурно-массовые мероприятия. Созданы отличные бытовые условия в цехах – отремонтированы помещения, закуплены холодильники, микроволновки, выдаётся спецодежда. В марте мы получим 13-ую зарплату. Нас начали обучать. Не было никогда такого, что можно обратиться к директору напрямую, а сейчас – без проблем. Для детей построена детская площадка. По улице Зелёной проходит теплотрасса, которую раньше коммунальщики раскапывали каждый год. «Экспо Гласс» заменил трубы на новые и заизолировал их. Теперь в школе и садике стало намного теплее. Я отработала на предприятии 37 лет и хочу, чтобы наши дети работали здесь», - рассказали об изменениях сотрудники предприятия.Генеральный директор «Экспо Гласс» Александр Смирнов добавил, что предприятие вошло в федеральную программу по поддержке по развитию производительности труда, перестало быть убыточным и исправно платит налоги.«Неизвестно сколько мы ещё проработаем, но пока мы не проиграли ни одного суда и при поддержке коллектива продолжим бороться за наше будущее», - резюмировал он.Напомним, что правоохранительные органы продолжают расследование дел, связанных с деятельностью Анопинского стекольного завода. Продолжаются и судебные тяжбы. В свою очередь, редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием событий на одном из ведущих предприятий Владимирской области. Мы обязательно проинформируем читателей о результатах выезда комиссии. Следите за нашими публикациями.