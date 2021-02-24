Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувший день количество инфицированных выросло на 11 749.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-rossiyan-prevysilo-42-milliona.html" target="_blank">Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона</a> - Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувший день количество инфицированных выросло на 11 749.
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-rossiyan-prevysilo-42-milliona.html]Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона[/url] - Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувший день количество инфицированных выросло на 11 749.