Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувший день количество инфицированных выросло на 11 749.

Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувший день количество инфицированных выросло на 11 749.Материал дополняется.