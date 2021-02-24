Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной трагического пожара в городе Костерёво. Сообщили в пресс-службе МЧС.

Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной трагического пожара в городе Костерёво. Сообщили в пресс-службе МЧС.23 февраля в 23.39 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в хозпостройке по адресу Петушинский район, г. Костерёво, ул. Красноармейская.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит пожар хозпостройки, расположенной вблизи с частным жилым домом, на площади 30 кв.м.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние постройки. К сожалению, на месте пожара обнаружены двое погибших – мужчина 1987 г.р. и женщина 1966 г.р.Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выезжали специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России. По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Вероятнее всего, имело место и позднее обнаружение пожара. Также известно, что погибшие не являлись собственниками, приехали к хозяину участка, на котором располагалась хозпостройка, в гости. Все обстоятельства на данный момент устанавливаются.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 11 человек.