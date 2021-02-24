Региональное отделение “Единой России” начало проверку по факту поведения главы администрации Толпуховского сельского поселения. Напомним, ранее 6 каналу народный избранник совета

Региональное отделение “Единой России” начало проверку по факту поведения главы администрации Толпуховского сельского поселения. Напомним, ранее 6 каналу народный избранник совета нардепов Собинского района Андрей Бойков рассказал о своём опыте общения с чиновницей. Депутат обратился с запросом в адрес главы администрации сельского поселения Ирине Абрамовой. Чиновница ему ответила, но обращалась к депутату на “ты” и