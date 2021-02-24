48-летний житель Владимира оказался причастным к неправомерному доступ к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком».

48-летний житель Владимира оказался причастным к неправомерному доступ к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком».А именно - к распространению компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенному из корыстной заинтересованности, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, он осуществил распространение телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком», содержащего программное обеспечение, позволяющее просматривать платный контент ПАО «Ростелеком» (каналы, фильмы, сериалы и др.).Установлено, что программное обеспечение, распространенное злоумышленником, содержит электронные файлы, предназначенные для несанкционированной модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, имеющей отношение к ПАО «Ростелеком».УМВД России по Владимирской области в отношении него возбуждено уголовное дело.