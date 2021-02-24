Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего владимирца за незаконную продажу оборудования, которое даёт бесплатный доступ к сервисам одного из крупнейших цифровых провайдеров. По версии следствия,

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего владимирца за незаконную продажу оборудования, которое даёт бесплатный доступ к сервисам одного из крупнейших цифровых провайдеров. По версии следствия, злоумышленник продал оборудование с бесплатным доступом к каналам, фильмам, сериалам и другому контенту. Установлено, что программное обеспечение, распространенное злоумышленником, содержит электронные файлы, предназначенные для несанкционированной модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты