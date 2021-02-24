С 1 апреля по 1 октября 2020 года рассмотрено 3291 дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

За 2020 год во Владимирской области суды первой инстанции рассмотрели 9446 дел об административных правонарушениях, что на 55% больше, чем годом ранее. Одна из причинрезкого роста процессов – рассмотрение нарушений, связанных с коронавирусными мерами.С 1 апреля по 1 октября 2020 года рассмотрено 3291 дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Также владимирцев штрафовали «за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Как пресс-служба облсуда, в среднем по региону качество рассмотрения составило 78%. Наиболее отличившимися признаны Селивановский, Камешковский, Ленинский районные суды, Муромский, Кольчугинский городские суды.