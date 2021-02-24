В Костерёво на пожаре погибли два человека. Поздно вечером 23 февраля в МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Костерёво Петушинского района. Горела хозпостройка рядом с жилым домом на

В Костерёво на пожаре погибли два человека. Поздно вечером 23 февраля в МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Костерёво Петушинского района. Горела хозпостройка рядом с жилым домом на Красноармейской улице. Сотрудники тревожного ведомства ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения. Впрочем, в сгоревшей хозпостройке были обнаружены двое погибших – 34-летний мужчина