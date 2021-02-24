Фигурировавшее в ряде громких скандалов предприятие готово выращивать до миллиона роз в год, но нуждается в обновлении.

Фигурировавшее в ряде громких скандалов предприятие готово выращивать до миллиона роз в год, но нуждается в обновлении.«В разработке находится два сценария модернизации тепличного комбината. Первый – своими средствами с использованием банковского финансирования. Второй – через привлечение инвестора. С учётом всех сопутствующих факторов будут детально проработаны оба варианта и представлены на обсуждение общественности, уже с расчётами и деталями. Минимальный объём финансирования на полную модернизацию комплекса по предварительным данным составляет около 8 млрд рублей», – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.Оборот Владимирского тепличного комбината за 2020 год составил порядка 500 млн рублей. Основную прибыль предприятию даёт реализация овощных культур – огурцов, томатов, баклажанов, зелени. Однако, несмотря на значительное увеличение прибыли в прошлом году, остаются сложности с изношенностью основных средств комплекса, который был построен еще в 1970-х годах. Назрела необходимость полной модернизации.Напомним, что со штрафом в размере 20 млн рублей по обвинению в нарушении прав и законных интересов предприятия.А в минувшем декабре администрация области заявила о приватизации ряда крупных предприятий, среди которых комбинат "Тепличный". Однако в результате усилий Законодательного собрания региона,