Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Золотые коньки» (средний возраст) состоялись в Коломне.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Золотые коньки» (средний возраст) состоялись в Коломне.В забегах принимали участие более 180 конькобежцев 13-15 лет из 32 регионов России.Владимирскую область представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени А. А. Прокуророва — Никита Патронов, Калинин Даниил, Бикметова Юлия, Жарцова Елизавета, сообщилПо итогам соревнований Никита Патронов занял 2 место в дисциплине масс-старт, 3 место на дистанции 1 500 м, 3 место пор сумме многоборья, 4 место — 3 000 м, 5 место — 1 000 м, 10 место — 500 м