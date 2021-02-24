Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля встретились в Сочи. Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на поведение белорусского лидера: он записывал слова российского коллеги в блокнот.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля встретились в Сочи. Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на поведение белорусского лидера: он записывал слова российского коллеги в блокнот.Переговоры в Сочи длились около шести часов. Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран и успели покататься на лыжах.Заявлений для прессы по итогам переговоров главы государств не делали. Это демонстрирует кулуарный формат разговора, считает Болкунец.По его мнению, переговоры продемонстрировали, что Россия продолжает настаивать на транзите власти в соседней республике. Лукашенко же пытался увести разговор в сторону, рассуждая о совместной борьбе с Западом и поддержке со стороны Москвы, добавил политолог.Болкунец особо отметил поведение белорусского лидера на переговорах с президентом России. "Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания", – подчеркнул аналитик.Президент Белоруссии стал первым зарубежным лидером, с кем российский президент в 2021 году встретился очно. Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку экономики республики.Президент России отметил, что Белоруссия первой получила партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Лукашенко назвал препарат самым эффективным в мире.Это вторая встреча Путина и Лукашенко после начала политического кризиса в Белоруссии. В прошлый раз они провели переговоры в Сочи 14 сентября. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.