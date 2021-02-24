Вместо нее назначен Павел Ермилов, работавший управделами этой организации.

Вместо нее назначен Павел Ермилов, работавший управделами этой организации.Об этом стало известно СМИ только что.Напомним, что с 5 августа 2020 года Станкевич стала главным управляющим директором компании.Однако, предыдущий руководитель, Дмитрий Ермолаев, был восстановленВ придачу, генеральным директором Единого расчетно-информационного центра Владимирской области был побывал еще и к исполнению новых обязанностей. На компании тогда появилась информация о смене руководства.Кроме того, 18 июня 2020 года - Следком , которая стала первой в череде директоров, назначенных на место Ермолаева.Вполне вероятно, что сегодняшняя информация об очередной смене руководства ЕРИЦ будет еще не раз уточнятся. Кресло ее руководителя готовы оспорить слишком много желающих...