Столица проигрывает Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу.

Эксперты института терпланирования Урбаника оценили комфортность российских городов. Лидером составленного Урбаникой рейтинга стал Краснодар.В частности, для определения комфортности урбанисты использовали такой параметр как стоимость жизни (из расчета на среднюю по городу зарплату высчитывались ежемесячные расходы жителей, их покупательская способность и т.д.).По этому параметру они отобрали из сотни населенных пунктов, которые принимали участие в исследовании, 27-мь. Здесь лидерами стали Мурманск, Сургут и Тюмень, набравшие более 35 баллов из 50-ти возможных.По качеству среды (начиная климатическими условиями, загрязненностью атмосферы и заканчивая уровнем преступности) эксперты института в ТОР-3 внесли Краснодар, Самару и, опять же, Тюмень. Все три города набрали более 38 баллов.По итогам исследования самыми комфортными для жизни российскими городами эксперты института признали Краснодар, Сургут, Тюмень. На четвертом оказался Петербург, а на пятом – Москва. Годом ранее российская столица в рейтинге Урбаники даже не попала в первые 50 городов.