По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной пожара со смертельным исходом в городе Костерёво.Как сообщила редакции «33Live.Ru» начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко, 23 февраля в 23.39 поступило сообщение о пожаре в хозпостройке.По приезду на место пожарные потушили пламя на площади 30 квадратных метров. На пепелище спасатели обнаружили двух погибших – мужчину 1987 года рождения и женщину 1966 года рождения.По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Выяснилось, что погибшие не являлись владельцами дома, а приехали к хозяину в гости.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 11 человек личного состава.