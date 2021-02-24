Эфиры этого месяца мы посвятим мужскому здоровьюИтак, какими заболеваниями мужчины страдают чаще, чем женщины? По мнению врачей, сильная половина больше всего подвержена риску развития

Эфиры этого месяца мы посвятим мужскому здоровьюИтак, какими заболеваниями мужчины страдают чаще, чем женщины? По мнению врачей, сильная половина больше всего подвержена риску развития сердечно- сосудистых патологий.Сегодня у нас в студии врач-кардиолог, заведующий кардиологическим диспансером ОКБ Николай Михайлович Барабашкин.