Очередной пожар в частном доме во Владимирской области обернулся трагедией. 24 февраля около 10.30 в МЧС поступило сообщение о пожаре в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. Горел

Очередной пожар в частном доме во Владимирской области обернулся трагедией. 24 февраля около 10.30 в МЧС поступило сообщение о пожаре в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. Горел деревянный частный дом. Огнеборцы прибыли на место. Помещения дома были сильно задымлены. Пожарные ликвидировали возгорание на 15 квадратных метрах. В доме был обнаружен погибший 68-летний мужчина. Тушили пожар 12