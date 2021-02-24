В МЧС сегодня в 10.32 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Золотково Гусь-Хрустального района.

В МЧС сегодня в 10.32 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Золотково Гусь-Хрустального района.На момент прибытия к месту пожара наблюдалось сильное задымление в доме. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. К сожалению на пожаре погиб 67-летний мужчина, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.