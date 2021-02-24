Его искусство воспринимал не каждый, а он стремился достучаться до нас своими кричащими работами. Владимирский художник Сергей Сотов ушёл из жизни на 69-м году. Выставочным залом для него

Его искусство воспринимал не каждый, а он стремился достучаться до нас своими кричащими работами. Владимирский художник Сергей Сотов ушёл из жизни на 69-м году. Выставочным залом для него были улицы родного Владимира: стены заброшенных зданий, заборы вдоль вокзального спуска. Там он снова и снова расклеивал свои плакаты. В них Сергей Сотов резко осуждал людские пороки: