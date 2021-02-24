Дознаватели установили, что молодой человек путем уговоров и обмана, ссылаясь на якобы не привлечение к уголовной ответственности, вовлек несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния...
«Сотрудниками полиции столичного метрополитена задержан 19-летний подозреваемый, путем обмана вовлекший подростка в совершении грабежа в вагоне электропоезда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Установлено, что на станции «Площадь Ильича» Калининской линии Московского метрополитена после совершения грабежа полицейскими был задержан 14-летний подросток. Потерпевшая, 45-летняя жительница столицы, у которой несовершеннолетний в вагоне электропоезда вырвал из рук мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сообщила, что вместе с ним находился еще один молодой человек. После этого, там же на платформе станции сотрудники полиции задержали еще одного фигуранта: 19-летнего жителя Московской области.
Дознаватели установили, что молодой человек путем уговоров и обмана, ссылаясь на якобы не привлечение к уголовной ответственности, вовлек несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния. При этом чужим телефоном задержанный планировал распорядиться по своему усмотрению. Похищенное возращено законной владелице.
В отношении 19-летнего молодого человека органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
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