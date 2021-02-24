Дознаватели установили, что молодой человек путем уговоров и обмана, ссылаясь на якобы не привлечение к уголовной ответственности, вовлек несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния...

«Сотрудниками полиции столичного метрополитена задержан 19-летний подозреваемый, путем обмана вовлекший подростка в совершении грабежа в вагоне электропоезда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что на станции «Площадь Ильича» Калининской линии Московского метрополитена после совершения грабежа полицейскими был задержан 14-летний подросток. Потерпевшая, 45-летняя жительница столицы, у которой несовершеннолетний в вагоне электропоезда вырвал из рук мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сообщила, что вместе с ним находился еще один молодой человек. После этого, там же на платформе станции сотрудники полиции задержали еще одного фигуранта: 19-летнего жителя Московской области.Дознаватели установили, что молодой человек путем уговоров и обмана, ссылаясь на якобы не привлечение к уголовной ответственности, вовлек несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния. При этом чужим телефоном задержанный планировал распорядиться по своему усмотрению. Похищенное возращено законной владелице.В отношении 19-летнего молодого человека органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18