Фильм Полосатый рейс увидел свет благодаря Никите Хрущеву и королю Непала. Дрессировщица Маргарита Назарова влюбила в себя чиновника и монарха.

Фильм "Полосатый рейс" увидел свет благодаря Никите Хрущевуи королю Непала. Дрессировщица Маргарита Назарова влюбила в себя чиновника имонарха.В 1959 году в СССР прилетел король Непала. Для августейшегогостя власти Союза устроили обширную культурную программу. Монарх в компании генсекаХрущева побывал в московском цирке на Цветном бульваре. Перед главами государстввыступала дрессировщица Маргарита Назарова.Бесстрашие укротительницы тигров впечатлило короля и генеральногосекретаря. Хрущев лично выразил Назаровой свое восхищение. Никита Сергеевич отметил,что о таких храбрых советских гражданках следует снимать кино. Спустя год киностудия"Ленфильм" начала поиск подходящего сценария для фильма о дрессировщице.Литературную основу для ленты "Полосатый рейс" создал писательВиктор Конецкий. Сценарист описал реальную историю, которой он лично сталсвидетелем. Конецкий был капитаном дальнего плавания. Однажды на судне ВиктораВикторовича перевозили трех белых медведей. Один из хищников выбралсяиз клетки и принялся бегать по палубе. Обратно зверя загнали водой из шлангов для тушения пожаров. Главам "Ленфильма" история Конецкого пришлась по душе.Мишек заменили большими кошками, добавили любовную линию и начали подготовку ксъемкам. Режиссером картины стал Владимир Фетин.Актеры "Полосатого рейса" несколько месяцев готовились кпоявлению в кадре. Артисты привыкали находиться рядом с хищниками. Специальнодля этого в Ленинграде арендовали судно "Матрос Железняк". Там знаменитости извери репетировали.Для фильма Фетина создали свод правил пообщению с опасными животными. Все члены творческой группы фильма "Полосатыйрейс" были вынуждены подписать этот документ.Многомесячные репетиции не смогли избавить актеров от страхаперед тиграми. Исполнитель одной из главных ролей Евгений Леонов паническибоялся зверей. Перед съемками сцены в ванной актер поставил режиссеру условие:его должны оградить от хищника толстым стеклом. Владимир Фетин пошел нахитрость: пока Евгений Леонов намыливался с закрытыми глазами, экран,отделяющий артиста от тигра, убрали. Когда Евгений Павлович увидел рядом мордузверя, он голым выбежал из кадра. Этот момент вошел в финальный монтаж фильма "Полосатыйрейс".Артисты из хищников вышли никудышные. Часто животные велисебя не так, как требовалось киношникам. Например, эпизод, где тигры плывут откорабля к берегу, снять удалось только с нескольких попыток. Клетку с большимикошками опустили в воду и открыли. Животные не поплыли к суше, а полезли накрышу клетки, где стояли операторы. Когда звери все же достигли берега, одна изтигриц отправилась на пляж, где отдыхали люди. Мохнатая актриса до смертиперепугала загорающих. Ситуацию спасла девушка из бригады осветителей. Онаударила хищницу перчаткой по носу. Животное испугалось и помчалось обратно.В фильме "Полосатый рейс" снимался шимпанзе по кличке Пират.Его нашли в зоопарке Киева. На площадку примата пришлось везти с возлюбленнойЧилитой. Обезьянки не могли находиться порознь. Чилита присутствовала за кадромна всех съемках Пирата. Последний каждые 20 минут подбегал к избраннице, чтобы проверить,все ли у нее в порядке.Интересные факты о фильме "Полосатый рейс"Актер Алексей Смирнов месяц заботился о тиграх, чтобы вкадре животные позволили тянуть себя за хвост.Съемки фильма проходили в Ленинграде, в павильонах "Ленфильма",на южном берегу Крыма.В эпизодических ролях можно увидеть Василия Ланового и АлисуФрейндлих.Премьера ленты состоялась 27 июня 1961 года.